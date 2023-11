Grande Fratello 2023 | invocata la squalifica di Giuseppe Garibaldi | la frase incriminata

(Di giovedì 16 novembre 2023)ha avuto una pesante lite con Massimiliano Varrese nella casa delin cui sono volate parole forti e una di queste potrebbe costargli caro, se non addirittura la. Infatti, in molti hanno ricordato un episodio analogo accaduto a Clizia Incorvaia, che futa dal GF Vip, e così hanno chiesto ad Alfonso Signorini e agli autori del reality di prendere lo stesso provvedimento nei confronti del calabrese.: pesante affermazione diè rimasto particolarmente risentito dalle accuse di Massimiliano Varrese nella casa del...

BOOM! Io Canto slitta - Grande Fratello in onda domani

Purtroppo alla fine lei e ilsono tornati a casa con soli 75 euro, ma per loro resta ... Non è tornata a casa con unavincita, ma per Valentina Affari Tuoi resta una gran bella ...

Grande Fratello, la rivelazione (super) bollente di Beatrice Luzzi SulmonaOggi

In una recente intervista la nuova concorrente del Grande Fratello Perla Vatiero ha replicato alle dichiarazioni di Greta Rossetti.Nella casa del Gf le atmosfere si infiammano: tra giochi hot tra ragazzi fidanzati e litigi ricchi di offese, per cui il pubblico chiede un'espulsione immediata ...