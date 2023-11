Grande Fratello 2023 | il fidanzato di Angelica Baraldi rincara la dose su Greta Rossetti

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nel corso di una intervista, Riccardo Romagnoli ha nuovamente criticatoper le parole che ha riservato adal. Poi il ha spiegato perché non se l’è sentita di baciare la sua fidanzata sotto gli occhi di tutti e ci ha tenuto a specificare perché ci sono poche foto di loro insieme, con ciò che ha destato molte perplessità sul loro rapporto. Andiamo con ordine e vediamo cosa ha rivelato a FanPage.: Riccardo Romagnoli controRiccardo Romagnoli durante la puntata delin cui ha fatto la sorpresa ad...

Grande Fratello - il fidanzato di Angelica parla per la prima volta. Le sue parole

Grande Fratello - il fidanzato di Angelica parla per la prima volta. Le sue parole

"Grande Fratello" - per Mirko una dolce penitenza : un massaggio ad Angelica

... morto ad agosto; Angelo Chessa, impegnato insieme ala tenere vivo il ricordo delle 141 ... Lamedaglia d'oro alla memoria va all'Università degli Studi di Milano, che celebra quest'anno ...

Gf: Giuseppe e Max litigano, Mirko fa un massaggio hot ad Angelica Libero Magazine

Nella casa del Grande Fratello il rapporto tra Mirko Brunetti e Angelica Baraldi non passa inosservato agli altri inquilini. Ed infatti, proprio nelle ultime ore alcuni gieffini non hanno perso ...Domani, giovedì 16 novembre, è tempo di Grande Fratello. Alfonso Signorini aveva preannunciato la diretta nella serata di mercoledì, anziché come di consueto ...