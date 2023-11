GP Las Vegas | F1 | programma e diretta tv dalla “Sin City”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il Circus della Formula 1 torna in Nevada (Stati Uniti d’America) per riprendere il filo diretto con il mondo dei motori che si è interrotto per ben quarant’anni. In questa settimana, però, la storia d’amore tornerà a celebrarsi per la felicità di tutti: la F1 manderà in scena il GP Lascon l’eccitazione della prima volta. La nuova generazione di fan vivrà per la prima volta l’appuntamento nella “Città del peccato” dedicato alla categoria automobilistica più famosa e conosciuta del mondo. Poche, in realtà, le tematiche sportive in gioco con Max Verstappen e Red Bull che hanno già piazzato in bacheca i rispettivi titoli. La lotta per il secondo posto nel campionato dei Costruttori, che vede come protagonista anche la Ferrari, potrebbe infuocare il pubblico: ecco tutto quello che c’è da sapere. GP Las, F1: gli appuntamenti del weekend ...