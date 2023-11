Era più facile essere ignoranti " non c'era, non c'era YouTube, a stento c'era" ma era più imbarazzante. Delle lacune ti vergognavi, ti arrabattavi a colmarle, sapevi da sempre e per ...

Google e Spotify, la collaborazione che non ti aspetti sull’IA generativa la Repubblica

Google Cloud and Spotify Expand Partnership to Help Unlock ... PR Newswire

L'infrastruttura Cloud di Mountain View aiuterà il colosso svedese dello streaming a migliorare i consigli forniti agli utenti. E anche a farne una ...Nou di Bluem, la musicista sarda (nome d'arte di Chiara Floris) conduce gli ascoltatori in un viaggio tra musica elettro-pop e ritmi folk ...