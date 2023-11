Golf | Guerrier | Pavon e Nicolai Højgaard cominciano in testa iL DP World Tour Championship 2023

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) Al via un DPquasi privo di significati, almeno per quel che riguarda la lotta didel circuito europeo. La Race to Dubai, infatti, se l’è già aggiudicata matematicamente Rory McIlroy. In, dopo il primo giro, ci sono Juliene Matthieu, con il duo francese accompagnato a -5 dal danese, che ha alle spalle anche l’esperienza di Ryder Cup. Ancora Francia in quarta posizione con Antoine Rozner, a -4 assieme allo svedese Jens Dantorp e al polacco Adrian Meronk. A proposito di questi, è suo l’unico eagle di tutta la giornata, realizzato alla buca 5 del JumeirahEstates (o meglio, dell’Earth Course sul quale si disputa ...