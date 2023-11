Qual. Euro 2024 : goleada Spagna! Ok il Portogallo di Leao - gol di Dzeko e Pasalic. Che rischio per Calhanoglu | Nazionali

Goleada per gli azzurrini - vittoria per 7-0 a San Marino

L' Italia U21 travolge San Marino7 - 0 e vola in testa alla classifica del Gruppo A, validale qualificazioni ai prossimi Europei Under 21. , gli azzurrini di Nunziata , con questa larga vittoria, scavalcano l' Irlanda e si posizionano a quota 10 punti, in attesa dell'impegno degli ...

Goleada per gli azzurrini, vittoria per 7-0 a San Marino Agenzia di ... Italpress

U21, San Marino-Italia 0-7: goleada contro i "cugini" RaiNews

Marcus Thuram ci ha messo davvero poco per conquistarsi l’affetto di tutto il panorama nerazzurro. Arrivato all’Inter da pochi mesi, insieme al suo cognome che è strettamente legato alla Juventus, si ...L'Italia U21 travolge San Marino per 7-0 e vola in testa alla classifica del Gruppo A, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21. Orfani di Miretti, gli azzurrini di Nunziata, con ...