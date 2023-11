Glifosato | la commissione Ue rinnova l’autorizzazione all’uso per altri dieci anni Greenpeace | “Un giorno triste per l’Europa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) LaEuropea procederà aredel, un diserbante molto diffuso, per un periodo di, soggetto a determinate condizioni e restrizioni. Gli Stati membri dell’Ue non hanno raggiunto una maggioranza qualificata perre o per rifiutare l’approvazione della molecola, durante un voto nel comitato d’appello, dopo il voto del 13 ottobre nel comitato competente (Scopaff), nel quale pure non era stata raggiunta una maggioranza. Spetterà ora allaUe, entro il prossimo 15 dicembre,re per10per l’impiego delnell’Unione europea. L’Italia si è astenuta (insieme ad ...