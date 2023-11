Gli effetti su Bruxelles della duplice scossa dell’IA generativa Scrive da Empoli

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 novembre 2023) Mentre il treno legislativo dell’AI Act dovrebbe arrivare prossimamente alla destinazione finale, non senza qualche imprevisto, il boom dell’intelligenza artificiale (IA), che ha contraddistinto l’ultimo anno, ha prodotto nel frattempo due scosse che stanno incominciando a risuonare sempre più forte a. In primo luogo, l’ingresso sul mercato di strumenti di questo tipo ha rischiato e sta tuttora rischiando di mettere in crisi l’impianto stessoproposta di regolamento europeo, che intendeva disciplinare i singoli usitecnologia, in base al loro livello di rischio. Nel momento in cui arrivano sulla scena modelli generalisti che rappresentano la pietra fondativa di applicazioni IA di ogni tipo la reazione naturale dei legislatori europei è stata di panico. D’altronde, sarebbe come prevedere ...