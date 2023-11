Giuseppe Garibaldi vuole provarci con Perla al GF | la reazione di Mirko spiazza

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 novembre 2023) I concorrenti del Grande Fratello sembra abbiano intuito che prestoVatiero entrerà nella casa più spiata d’Italia come partecipante. SoprattuttoBrunetti ha ammesso che, dopo il confronto avuto in occasione della scorsa puntata del GF, è sempre più convinto che questa ipotesi possa concretizzarsi. La cosa sembra così presente in casa, al punto cheha fatto delle considerazioni che non sono andate molto a genio asi propone perVatiero:Brunetti reagisce In queste ore, nella casa del Grande Fratello,si è reso protagonista di alcune battute che hanno generato un po’ di perplessità e fastidio in ...