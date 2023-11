Giulia Cecchettin | le lacrime e la sedia vuota | oggi il giorno della laurea mancata

(Di giovedì 16 novembre 2023) La giovane scomparsa doveva discutere la sua tesi in Ingegneria. La sua migliore amica: “Nelle ultime settimane era euforica, contenta, non vedeva l’ora dirsi”

Si sarebbe dovuta laureare oggi in ingegneria, la studentessa 22enne di Vigonovo, provincia di Venenzia, scomparsa nel nulla da sabato insieme all'ex fidanzato, Filippo Turetta. L'università ha congelato tutto nella speranza ...

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, il giallo degli ex fidanzati scomparsi: l'auto diretta verso l'Austria, q ilmessaggero.it

Giulia Cecchettin scomparsa con Filippo Turetta: cancellato il nome dall'elenco della sessione di laurea Virgilio Notizie

Giulia Cecchettin però oggi non si presenterà davanti alla commissione di laurea, di fronte alla sua relatrice, la professoressa Silvia Todros, per discutere la tesi sui trapianti di tessuti tracheali ...Più passano le ore, più il timore che a Giulia Cecchettin possa essere successo qualcosa di brutto aumenta. Nella storia dei due ex fidanzati scomparsi, per l'opinione ...