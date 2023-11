Giulia Cecchettin | il legale della famiglia è sicuro | ' Scomparsa contro la sua volontà'

(Di giovedì 16 novembre 2023) Idi: la giovane èla sua. In un colloquio con l'Agi, l'avvocato Stefano Tigani ha dato la sua versione. "Non ci sono novità ...

Ex fidanzati scomparsi - le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta ristrette tra Fossò e Zero Branco

si sarebbe dovuta laureare proprio in queste ore, aveva appuntamento alle 9 per discutere la tesi". A parlare all'Adnkronos è Gino, papà della 22enne scomparsa da Vigonovo, in ...

Giulia Cecchettin scomparsa con Filippo Turetta: confronto tra sangue trovato in strada e dna della ragazza Virgilio Notizie

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, gli ex fidanzati scomparsi nel nulla: ipotesi auto ferma da giorni, ultime notizie in diretta Today.it

"Spero che il suo amore verso le altre persone non si sia ritorto contro di lei". Gino Cecchettin, padre di Giulia, la 22enne ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...