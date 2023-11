Giulia Cecchettin e Filippo Turetta | l’ultimo itinerario della Punto La famiglia | «Niente esclude che siano vivi»

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 novembre 2023) È un percorso lungo e tortuoso quello che gli inquirenti hanno potuto ricostruire finora dell’auto di, dallo scorso sabato sera scomparso con la sua ex fidanzata. Solo dopo che oggi 16 novembre sono stati riattivati i rilevatori del Piancavallo, in provincia di Pordenone, dopo un periodo di manutenzione, gli inquirenti hanno potuto avere il quadro completo del tragitto percorso dallanera del ragazzo. I dati rimasti in memoria risalgono alla notte tra sabato e domenica scorsi, dopo che la coppia avrebbe cenato in un fast food. Come raccontato da un testimone, i due sono stati sentiti litigare sotto casaragazza,quale da quel momento si sono perse le tracce. Gli spostamenti fino a mercoledì Stando alla ...