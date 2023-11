Giulia Cecchettin e Filippo Turetta | il giallo degli ex fidanzati scomparsi | l' auto diretta verso l' Austria | qualcuno copre la fuga?

(Di giovedì 16 novembre 2023) L?dipotrebbe aver superato i confini per proseguire la suaall?estero. La Fiat Punto nera svanita nel nulla da sabato sarebbe stata avvistata l?ultima...

Si indaga senza sosta per capire cosa sia successo ae Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti nel nulla, da sabato scorso, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. Proseguono nella zona tra Vigonovo e Treviso le ...

Giulia Cecchettin scomparsa con Filippo Turetta: cancellato il nome dall'elenco della sessione di laurea Virgilio Notizie

Ex fidanzati scomparsi in Veneto, la famiglia di Giulia in caserma: consegnato il suo pc ai carabinieri. La s… La Stampa

L’auto di Filippo Turetta potrebbe aver superato i confini per proseguire la sua fuga all’estero. La Fiat Punto nera svanita nel nulla da sabato sarebbe stata avvistata ...«Ho sentito urlare nel parcheggio di fronte a casa mia. In quel momento avevo capito che sicuramente c'era un litigio, ho avuto paura perché non sapevo se si stavano picchiando. Ho chiamato i Carabini ...