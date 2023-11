Giulia Cecchettin e Filippo Turetta | giallo degli ex fidanzati scomparsi | la foto dell' auto diretta verso l' Austria | qualcuno copre la fuga?

e Filippo Turetta sono ormai scomparsi da giorni. L'ultimo avvistamento risale a sabato 11 novembre, all'interno di un centro commerciale: dopo quella data, più nulla. I due ragazzi, ...

Ragazzi scomparsi Veneto, la mappa delle ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta Sky Tg24

Ex fidanzati scomparsi, quinto giorno di ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Punto avvistata a Ze ilgazzettino.it

Antenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978.Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, quinto giorno di ricerche dei due ex fidanzati scomparsi nel Veneziano ormai da 5 giorni. Grazie all'odierna riattivazione di alcuni ...