Giulia Cecchettin e Filippo Turetta | a 5 giorni scomparsa ancora nessuna traccia

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) –di, i due ex fidanzati scomparsi sabato scorso da Marghera (Venezia). La targa dell’auto del giovane è stata registrata per l’ultima volta in direzione Austria. La 22enne era pronta per partire per Reggio Emilia. Sequestrati i pc dei due giovani per qualche indizio utile. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Giulia Cecchettin - un anno fa la morte della mamma Monica. «Ha lottato con tutte le sue forze per non abbandonare la famiglia»

Giulia Cecchettin - un anno fa la morte della mamma Monica. «Ha lottato con tutte le sue forze per non abbandonare la famiglia»

Proseguono le ricerche della Fiat Grande Punto targata FA 015 YE su cui si trovavanoe Filippo Turetta , che potrebbe essere all'estero. Più precisamente in Austria. L'ultimo avvistamento accertato risale a ieri mattina alle 9.30 a San Candido in Alto Adige, in ...

Giulia Cecchettin scomparsa con Filippo Turetta, parla la sorella: "Lui non voleva che si laureasse da sola" Virgilio Notizie

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, gli ex fidanzati scomparsi nel nulla: ipotesi auto ferma da giorni, ultime notizie in diretta Today.it

Ore d'ansia per la famiglia di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa sabato sera da Vigonovo, in provincia di Venezia, insieme al suo ex ...“Quando ho sentito il racconto del testimone, stavo per svenire: un papà non può sentire che sua figlia viene trattata in quel modo”. Il racconto del padre della 22enne sparita con l’ex fidanzato Fili ...