‘Giornata mondiale della prematurità 2023’ | il Fatebenefratelli si illumina di viola

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn Italia i neonati prematuri, cioè i nati primatrentasettesima settimana di gestazione sono il 6,9 % delle nascite totali. Ogni anno nascono in Italia circa 28.000 neonati prematuri. Si tratta di una popolazione estremamente fragile, ma grazie alla disponibilità di tecnologie assistenziali avanzate ed estremamente sofisticate, negli ultimi venti anni la sopravvivenza è molto migliorata. In questa popolazione di bambini la mortalità per distress respiratorio si è drasticamente ridotta confermando il ruolo chiave del progresso tecnologico e farmacologico nell’assistenza del neonato prematuro. Venerdì 17 novembre 2023 ricorre il quindicesimo anniversarioGiornata(World Prematurity Day). Il claimGiornata ...