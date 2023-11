Giornata Mondiale del Gatto Nero – Domani ‘Mi fa un baffo il gatto nero’ | il ‘festival pet friendly’ contro pregiudizi e luoghi comuni 

(Di giovedì 16 novembre 2023) Superstizioni ecomuni resistono ancora e, nonostante il progresso della scienza e l’incalzare dell’innovazione tecnologica, c’è ancora chi crede che il passaggio di unsulla strada o il canto di una civetta possano determinare imminenti disgrazie. Gli animali sono tutti uguali e non sono portatori di sfortuna ma unicamente di amore. Questo il messaggio lanciato dal “Mi fa unilFestival”, la kermesse pet friendly, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo che cura anche la direzione artistica, giunta alla sua terza edizione che si svolgerà a Roma proprio, venerdì 17 novembre (!), in occasione delladel...

La Colletta Alimentare è un gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alladei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco. Anche nel Lazio è resa possibile grazie alla ...

Giornata Mondiale contro il tumore al pancreas, scoperto troppo tardi in 8 casi su 10 Sky Tg24

A nche le Diocesi di Tivoli e di Palestrina, domenica 19 novembre 2023, celebreranno la Giornata Mondiale dei Poveri voluta da Papa Francesco e giunta quest’anno alla sua VII edizione per ricordare a ...Domani ricorre la Giornata mondiale per l'eliminazione del tumore della cervice uterina, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità. Per l'occasione la Regione Campania, in collaborazione con ...