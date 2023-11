Giorgia Meloni potrebbe mettere subito mano al cantiere Rai

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 16 novembre 2023) Rossi nuovo ad Rai e a Salvini le Ferrovie.ora anticipare la staffetta a viale Mazzini. Il Foglio, di Carmelo Caruso, pag. 1 – 10 La Rai è arrivata al capolinea: a giugno scade il cda.sarà chiamata, ancora, a scegliere. La novità è cheanticipare la sua scelta. Può infatti nominare il nuovo ad. Oltre alla Rai scadono i vertici di Ferrovie e quelli di Cdp. Sono tre grandi nomine collegate. Le Ferrovie sono da sempre la mela proibita di Matteo Salvini. La Rai è invece la vecchia porcellana chetira fuori quando le serve. Quando le serve la premier non esita a farsi sentire. Chiama i vertici della tv di stato per tutelare Pino Insegno, per trovargli uno sgabello, così come tutela Nunzia De Girolamo. Anche l’ultima ...