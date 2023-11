Gioielli da indossare

Leggi su panorama

che abbracciano ogni curva del corpo per celebrarne la bellezza e l'unicità. Con oltre 292.5 milioni di visualizzazioni su TikTok, il fenomeno delle «Body Chain» sembra ancora una volta tornato a far parte del lessico della moda. Retaggio dei primi anni Duemila, dove pop star come Britney Spears e Christina Aguilera sottolineavano il loro punto vita con stringhe d'oro e d'argento. Le Body Chain hanno origini antiche, che risalgono all'antico Egitto e all'Impero Romano, dove venivano indossate come segno di status sociale. In queste società, le catene per il corpo avevano molti scopi, da quelli pratici a quelli religiosi, e i loro materiali e disegni erano spesso simbolici e culturalmente significativi. Gli antichi utilizzavano oro, argento e pietre preziose, come il lapislazzuli e il turchese, per realizzarle e, spesso, le Body Chain erano progettate per ...