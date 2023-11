Gioia Sannitica | l’ex consigliere comunale Marotti rivendica progetto e finanziamento di piazza di Carattano

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 16 novembre 2023). “Ildelladiè un investimento per la comunità”. Non ha dubbi, al riguardo, Carlo, giàdiche ha sempre avuto nella frazione diil suo serbatoio elettorale., che è stato l’artefice di questo miracolo amministrativo, oltre a dare l’annuncio dell’inizio dei lavori di riqualificazione, non può fare a meno di sottolineare l’impegno profuso in prima persona e dalla passata amministrazione di cui è stato espressione. “È bene che tutti sappiano che si tratta di unvoluto, progettato e portato adalla passata Amministrazione – ...