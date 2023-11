Gioia in Nazionale | esordio assoluto per il giovane talento del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 16 novembre 2023) Arrivano buone notizie in casa. Ilazzurro ha appena fatto il suoin. Ilsi è ritrovato a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti. Ovviamente, non c’è Rudi Garcìa, ma Walter Mazzarri. Il tecnico toscano è stato annunciato nella giornata di ieri e da subito si è insediato a Castel Volturno per conoscere la sua nuova squadra. Non tutti, ovviamente, sono presenti a Castel Volturno. Sono ben 12 gli azzurri che sono partiti per gli impegni con le proprie Nazionali. Cheper il babyazzurro:inLa sosta per le Nazionali non interessa solo le selezioni “maggiori” ma anche le giovanili.in ...