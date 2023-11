Gina Lollobrigida | le sue ultime parole al figlio prima di morire

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 16 novembre 2023) Andrea Milko Skofic, ildiavuto dal suo matrimonio con il produttore cinematografico Milko Skofic, ha ricordato ledi sua madrediil 16 gennaio 2023. Sembrerebbe che l’attrice, già ricoverata, abbia ammesso davanti a lui e a suo nipote Dimitri di aver sbagliato tutto, riferendosi al suo rapporto con il factotum Andrea Piazzolla, recentemente condannato a tre anni per circonvenzione d’incapace. “Sul letto di morte mi ha detto che aveva sbagliato tutto. Stavamo all’ospedale, eravamo entrati io e Dimitri, ed erano anni che non la vedevo. Non la vedeva da tempo neanche Dimitri. Quando siamo entrati ha cominciato a scuotere la testa, non riusciva a parlare. Era molto emozionata e ha detto, appunto, “ho sbagliato tutto, ...