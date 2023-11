Gianluca stroncato a 12 anni dalla leucemia | Per sempre il nostro supereroe

(Di giovedì 16 novembre 2023) Un sorriso che si illuminava ogni stanza, una vita spezzata troppo presto, da un male senza pietà. Nella giornata di ieri, mercoledì 15 novembre, si è spento a soli 12, il piccoloCenedese, di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. A mettere prematuramente fine alla sua...

... sia come commercianti fissi sia come commercianti ambulanti", commentaBarbieri , ...da un malore a 50 anni, Gragnano piange la morte di Lorenzo Zaffignani Abbondanti piogge, ...

Addio a Gianluca, stroncato a 12 anni dalla leucemia: «Sarai sempre il nostro supereroe» ilgazzettino.it

Addio al volontario Aldo Rabacchi il Resto del Carlino

MASERADA -«Gianluca amava la vita. Anche nelle difficoltà, ha sempre combattuto come un supereroe». Non si possono trovare parole migliori di quelle pronunciate dal padre ...La ragazza aveva gareggiato in due società di pallavolo femminile, al Volley Gruaro e nella vicina Sesto al Reghena alla società Libertas Albatros ...