GF | Anita Olivieri nel mirino dei social | una gaffe dietro l’altra

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ormai gli strafalcioni culturali dei concorrenti del GF sono all’ordine del giorno, come dimostrano le diverse clip divenute virali sul web. Negli ultimi tempi a finire neldeiè stata, protagonista di diverse polemiche e. UNA– Durante il video di presentazione, mandato prima del suo ingresso nella L'articolo

GF - Anita Olivieri a rischio squalifica per bestemmia (VIDEO) : il web chiede in coro la sanzione disciplinare

La doppia clamorosa gaffe di Anita Olivieri al Grande Fratello - l’ironia dei social : “Ma questa come si è laureata?”

Secondo quanto confessato all'amica, infatti, pare che Letizia stia molto male fisicamente. Proprio per questo, la ragazza è stata per tanto tempo in confessionale prima che fosse ...

Grande Fratello, la bestemmia di Anita Olivieri: il video che potrebbe portare alla squalifica Fanpage.it

Grande Fratello: Anita bestemmia in diretta ed è polemica, ma il reality è più permissivo del solito Libero Magazine

Grande Fratello, il web contro Anita Olivieri, gaffe pazzesca. Anita Olivieri torna ad essere al centro dell’attenzione dei social. La concorrente del Grande Fratello continua a suscitare polemiche ...Letizia Petris sta male: "Medico in arrivo" al Grande Fratello, come sta Anita svela i dettagli sulle condizioni di salute ...