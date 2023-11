Greta Thunberg contestata in Germania per le posizioni filo - palestinesi

La Commissione Ue taglia le previsioni di crescita 2023 per l’Eurozona (+0 - 6%) e l’Italia (+0 - 7%). Germania in recessione

...membri hanno confermato l'assenza di una maggioranza qualificata a favore della proposta di rinnovo del glifosato10 anni, a seguito dell'astensione, oltre che dell'Italia, anche die ...

Educatori in Germania Regione Lazio

Germania, è illegittimo l’utilizzo di 60 mld di debito Covid per il fondo ... Qualenergia.it

Non a caso -ha sottolineato- l’Italia è, insieme alla Germania, il Paese che ricicla più carta e cartone ... a prevedere azioni concrete per contenere una digitalizzazione sempre più spinta e acritica ...In Germania - dove sono generici circa l’80% dei medicinali venduti nel Paese, una normativa in vigore da luglio - spiega una nota - ha previsto un aumento fino al 50% del prezzo massimo per i ...