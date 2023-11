Altra notte in carcere in Germania per Filippo Turetta : la consegna in Italia slitta di 10 giorni. Resta il nodo premeditazione

Austria-Germania (Amichevole - 21-11-2023 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici. Dubbi a centrocampo per Nagelsmann

Germania - per ora non è ancora stato trovato l’arsenale segreto del gruppo estremista “Il Consiglio”

Giulia Cecchettin, Meloni attacca Gruber: "Io patriarcale Strumentalizza tragedia per attaccarmi"

...in. Nel fare una domanda alla scrittrice Carlotta Vagnoli, Gruber ha detto: "C'è strumentalizzazione politica da parte della sinistra di questo femminicidio, il fatto che abbiamola ...

Giulia, il gip: "Un delitto di inaudita ferocia". Oggi un minuto di silenzio nelle scuole - Zuppi: "Liberiamoci dall'amore possessivo che distrugge" - Zuppi: "Liberiamoci dall'amore possessivo che distrugge" RaiNews

Ucraina: visita a sorpresa ministro Difesa tedesco Pistorius

con il cancelliere Olaf Scholz che ha svelato un fondo da 100 miliardi di euro per potenziare le forze armate. Dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas, la Germania ha offerto un forte sostegno ...

Europei 2024, sorteggio gironi e fasce: le possibili avversarie dell'Italia

L'Italia esce dalla notte di Leverkusen con la gioia di sapere che tornerà a giugno in Germania, per Euro 2024: la qualificazione è arrivata per via diretta, senza passare per i temibili spareggi. Lo ...