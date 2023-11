La Commissione Ue taglia le previsioni di crescita 2023 per l’Eurozona (+0 - 6%) e l’Italia (+0 - 7%). Germania in recessione

Germania - per ora non è ancora stato trovato l’arsenale segreto del gruppo estremista "Il Consiglio”

Francia el'hanno introdotta con la sospensione della leva obbligatoria, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti l'hanno sempre avuta: si tratta di ex militari richiamati ogni announ breve ...

Germania, è illegittimo l’utilizzo di 60 mld di debito Covid per il fondo ... Qualenergia.it

Germania, la Corte costituzionale boccia il passaggio dei fondi per il Covid al clima. Cosa succede ora Milano Finanza

Juventus, Jadon Sancho, esterno d'attacco inglese classe 00', in questa stagione con la maglia del Manchester United ha collezionato 3 presenze ...Gli uomini di Spalletti sperano di poter staccare il pass per la Germania, dove saranno chiamati a difendere il titolo di Campioni d’Europa in carica. Come da regolamento, nonostante il successo di ...