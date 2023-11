Georgia-Scozia | gol di Kvaratskhelia da vero numero 9 VIDEO

(Di giovedì 16 novembre 2023) Qualificazioni al prossimo Europeo 2024, laospita la. Allo stadio Boris Paichadze Stadium, il gioiello del Napoli apre le danze con un gol da9. Cross basso sul primo palle, Kvara anticipa il difensore e in scivolata ruba tempo all’avversario e al portiere, e la palla si insacca in rete. Laquindi avanti 1-0 al 15? del primo tempo. GOAL WORLD CUP QUALIFIERS (EUROPE)1-0 Scotland 15’givesthe lead.#fifa2026worldcupqualifierspic.twitter.com/FySvq631UI — Olt Sports (@oltsport ) November 16, 2023 La nona giornata delle qualificazioni a Euro2024 del gruppo A si apre proprio con la sfida tra. Fischio d’inizio alle 18 e dopo 15 minuti la ...

Gol di Khvicha Kvaratskhelia ine la formazione di casa esulta. Dopo un quarto d'ora di gioco l'attaccante del Napoli colpisce in tuffo con una scivolata perfetta a chiudere su un cross che arriva dalla destra. Con ...

Diretta Georgia - Scozia (1-0) Qualificazioni Europei 2024 la Repubblica

Intanto la Georgia di Kvaratskhelia si è portata in vantaggio contro la Scozia proprio con il calciatore del Napoli, abilissimo a tagliare al centro dell'area per sfruttare un traversone dalla desta e ...La Georgia è in vantaggio nel match contro la Scozia, valevole per le qualificazioni a Euro2024. E a sbloccare il risultato è stato Khvicha Kvaratskhelia. Su un cross da destra l'esterno offensivo del ...