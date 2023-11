Gente ride e critica mamma dopo che rivela che fa fare le pulizie al bimbo di 7 anni e gli insegna a cucinare

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il modo in cui scegliamo di crescere i nostri figli e le lezioni che decidiamo di radicare in loro fin dalla tenera età cambia da genitore a genitore. Alcune madri e padri adottano un approccio più disciplinato, mentre altri preferiscono lasciare che i propri figli attraversino un periodo di tentativi e fallimenti. Questo affinché che possano imparare cosa è giusto e cosa è sbagliato attraverso le proprie esperienze. Ora, per la maggior parte, il modo in cui si sceglie di educare il proprio figlio o figlia è afloro, di nessun altro. Eppure ciò non impedisce alle persone di commentare ere online ogni volta che si accende un dibattito su una decisione dei genitori o altro… Ricordo che quando ero più giovane, svolgere le faccende domestiche era considerato parte integrante della vita di tutti i giorni. Questo valeva per l’intera ...