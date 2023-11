Gelera | In ultimi 30 anni significativo aumento divario salariale tra lavoratori giovani e anziani

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Neglitrent', in Italia, si è assistito a undeltra, che è generato sia da un peggioramento nella posizione in entrata nel mercato del lavoro, che da una minore crescita nei primidi carriera”. Così, agli 'Stati generali del lavoro, il lavoro che cambia', di Fratelli d'Italia in corso oggi a Roma presso la Camera di Commercio, è intervenuto il commissario straordinario Inps Micaela. Anche i recenti cambiamenti tecnologici e l'aumentata competizione internazionale hanno alterato la struttura del mercato del lavoro in Italia. I dati mostrano tra l'altro che, nonostante i ...