Gaza | l’esercito israeliano controlla il porto | «Usato da Hamas per gli attacchi» Il bilancio dei soldati morti sale a 50

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 novembre 2023)israeliani hanno preso il controllo deldi. Secondo quanto riferisce il portavoce militare le truppe della 118/a Brigata corazzata e dell’unità d’elite ‘Flotilla 13‘ hanno «scoperto 10 imbocchi di tunnel e distrutto 4 strutture usate per il terrorismo, uccidendo 10 terroristi».usava il luogo «mascherato dacivile, come area per addestramento e conduzione diterroristici, il tutto utilizzando navi civili e della polizia portuale di». Intanto continuano glie i contro-, alimentando il fiume di sangue. Mentresostiene che altri duesiano stati uccisi durante i ...