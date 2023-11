Gaza | l' African National Congress accusa Israele di genocidio e vuole sospendere le relazioni diplomatiche

...al governo del Sud Africa ha dichiarato che sosterrà una mozione parlamentare per sospendere le relazioni diplomatiche con Israele fino a quando non accetterà un cessate il fuoco a. L'...

Gaza in Palestine: Geographies and Archives of the Present Cultura Bologna

Bbc: "Spari in tutte le direzioni all'ospedale al-Shifa". LIVE Sky Tg24

Palestinian telecommunication company says all services down; Palestinian Red Crescent lacks fuel for ambulances to evacuate patients, WHO says. Summary of the day so far 15:48 It is just ...Anastasi Mokgobu / JacaNews She said South Africa cannot have normal relations with Israel following its invasion of Gaza. Mashego-Dlamini was speaking during a debate of the closure of the Israeli ...