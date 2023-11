Gassmann | “Sarei stato un pessimo insegnante | non ho la pazienza Il filosofo che amo di più è Kant”

(Di giovedì 16 novembre 2023) Alessandrotorna sul piccolo schermo nella serie "Un Professore 2", in onda su Rai Uno dal 22 novembre per sei appassionanti serate. L'articolo .

Lei sarebbe un bravo insegnante nella realtà, come accade nella finzione Alessandro: "stato un pessimo professore perché non ho grandissima pazienza. Dante però è l'insegnante che non ...

Gassmann: "Sarei stato un pessimo insegnante, non ho la pazienza ... Orizzonte Scuola

Alessandro Gassmann: «Torno con Un professore 2, ma sarei stato un pessimo insegnante» Vanity Fair Italia

Questa vittoria ha scatenato l'entusiasmo non solo della folla sugli spalti del palazzetto di Torino, ma anche di chi ha seguito l'incontro davanti alla tv. Giovedì 16 novembre alle 21:00, Sinner sfid ...Dopo le modifiche di Canale 5, anche Rai1 cambia i piani del palinsesto di giovedì 16 novembre: Un Professore 2 slitta la sua partenza alla prossima settimana ...