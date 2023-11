Gama | «Juventus-Inter Women? Scontro diretto importante | dico…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 novembre 2023) Sara, capitano dellaFemminile, ha parlato a pochi giorni dal match contro l’in programma per domenica 19. «Sarà uno, ma i campionati si vincono sul lungo periodo. L’anno scorso abbiamo commesso tanti passi falsi in altre partite, per cui sono contenta che contro il Como siamo riuscite subito a far bene dopo la sconfitta con la Roma». Fonte: Tuttosport – Paolo Pirisi-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati