Gabon vs Kenya – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il viaggio per un posto nella Coppa del Mondo FIFA 2026 inizia per, che si affronteranno giovedì 16 novembre allo Stade de Franceville. Entrambe le squadre sono state sorteggiate nel Gruppo F, insieme a Burundi, Seychelles, Gambia e ai due volte campioni della Coppa d’Africa della Costa d’Avorio. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlnon è riuscito a trovare il ritmo giusto e ha subito un pareggio per 1-1 dalla Guinea quando le due nazioni si sono affrontate in amichevole il 17 ottobre. L’attaccante dello Stoccarda Serhou Guirassy ha proseguito la sua superba forma davanti alla porta aprendo le marcature al 36° minuto, ...