Furto in abitazione nella notte | rubati oro e contanti

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoquestain un’al quarto piano di un palazzo di via Gentile a Benevento. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono perpetrati nell’appartamento da un balcone e, dopo aver rovistato, hanno rubato 5 bracciali ed altrettante collane, tutto in oro, un orologio oltre a 50 euro in. Al rientro in casa la proprietà ha constatato iled allertato i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno avviato i rilievi per individuare i responsabili della incursione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

