Frozen 3 | Jennifer Lee pronta a tornare alla regia del sequel Disney

(Di giovedì 16 novembre 2023) Dopo aver diretto i primi due capitoli, Lee potrebbedietro la macchina da presa anche nel terzo film, nonostante adesso ricopra il ruolo di direttrice creativa dei WaltStudios. Impegnata nella promozione di Wish, il nuovo film WaltAnimation in uscita quest'anno,Lee si è detta apertapossibilità di dirigere3, annunciato lo scorso febbraio dallo studio. "Beh, so sicuramente che prima o poi voglioa fare la regista", ha spiegato Lee. "Sto invecchiando, ma non sono ancora così vecchia. Dipende a chi lo chiedi. I film disono stati gli unici due che ho potuto fare, e non sono mai riuscita a fare un film da zero. Wish è la cosa che gli si avvicina di più, perché in Ralph Spaccatutto sono …

Disney chief executive Bob Iger has teased that a Frozen 4 movie "might" be "in the works". During an interview with Good Morning America co-presenter Michael Strahan on Thursday, Iger was asked if he ...