Frasi sull’egoismo | da dedicare a chi pensa solo a se stesso

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 novembre 2023) C’è un comportamento che è condannato ampiamente dalla società, ma che è altresì diffuso: l’egoismo. Una persona egoista è tendenzialmente colei che si preoccupa unicamente di sé, del proprio benessere e non è quasi mai dedita agli altri: tende a non provare affetto, emozione o sentimento di preoccupazione nemmeno nei confronti di coloro che ama. C’è chi è nato egoista, e chi lo è diventato, magari a seguito di una delusione. DiLei ha raccolto lepiù celebri, tra aforismi e citazioni che fanno riflettere.L’egoismo è spesso confuso con l’invito a prendersi cura di sé: quando una persona si dedica al proprio percorso di vita, viene spesso additata di essere egoista. Ma è così? Non proprio, perché c’è una differenza sostanziale tra autorealizzazione ed egoismo. Quest’ultimo, infatti, ...