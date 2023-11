Frasi sulla tranquillità | per affrontare la vita con il mood giusto

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 novembre 2023)lacon ilè fondamentale. Leservono a mantenere la rotta e a non dimenticarsi che non importa tanto quali sono gli accadimenti, ma come vengono accolti. Se non sai come uscire da un periodo di difficoltà, se la tristezza prende il sopravvento e il bicchiere appare mezzo vuoto, ecco che l’ispirazione può essere quello che serve per ritrovare la retta via e vedere tutto dalla giusta prospettiva. DiLei ha quindi deciso di raccogliere le citazioni e gli aforismi più significativiserenità. La chiave per arrivare alla vera felicità. Un faro nella tempesta, una bussola in mare aperto.serenità e felicità La felicità non può essere costante: è la serenità ...