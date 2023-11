Frasi sulla fede | le più significative e profonde

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 novembre 2023) Credere è qualcosa di molto personale, di molto profondo e vivido. Chi hasi affida alla certezza di una presenza più grande e guarda il mondo ammirandolo, con la consapevolezza che sia l’espressione di ciò che ha creato Dio. Lo stesso vale per i dettami della propria religione, che sono la mappa alla quale fare riferimento per la propria esistenza. Seguire un percorso spirituale significa anche professare la propriain ogni gesto: quindi, ogni momento della propria vita viene scandito dal fatto di credere e ogni scelta viene fatta con la consapevolezza di quali siano i valori e i principi da seguire. Ledescrivono tutto questo, ma non solo: sono un piccolo compendio per comprendere il pensiero di coloro che hanno affidato la propria vita a ciò in cui credono, ma possono ...