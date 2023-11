Francia | Upamecano | «Zaire-Emery è un giocatore che ha la testa sulle spalle»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Dayot, difensore del Bayern Monaco e della, ha parlato delle recenti prestazioni della stellaDayot, difensore del Bayern Monaco e della, ha parlato delle recenti prestazioni della stella. PAROLE – «è unche ha la, ha già giocato già più di 40 partite con il Parigi. Alla sua età è incredibile. Deve restare così com’è al PSG e farà grandissime cose. Non sente alcuna pressione, è tutto normale per lui. Ieri sera gli ho chiesto: come fa ad andare a lezione il pomeriggio dopo l’allenamento della mattina? Ha lezione dalle 14 alle 18. Ha i piedi per ...