Il Real Madrid e Ancelotti sono in apprensione dopo aver appreso la notizia su Camavinga dal ritiro della nazionale francese Il Real Madrid e Ancelotti sono in apprensione dopo aver appreso la notizia ...

Francia, infortunio per Camavinga: c’è apprensione. Real Madrid in ansia ItaSportPress

Mondiali U17, Cichero (Frosinone) a segno. Ok Francia e USA, infortunio per Ouedraogo TUTTO mercato WEB

Non arrivano belle notizie per il Real Madrid e Carlo Ancelotti. Eduardo Camavinga, centrocampista e jolly della squadra spagnola, ha accusato un problema mentre si allenava con la Francia di Didier ...Una traiettoria che ricorda molto quella di Benitez ai tempi di José Mourinho, bistrattato dal presidente e con uno spogliatoio in difficoltà ...