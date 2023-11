Francesco Farioli al posto di Stefano Pioli | l’indiscrezione

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 16 novembre 2023) Circola il nome diper il dopoal Milan. L’attuale tecnico del Nizza è sulla bocca di tutti in Ligue 1: in pochi mesi l’allenatore toscano ha trascinato gli Aquilotti della Costa Azzurra a un passo dal Paris Saint-Germain (12 giornate di campionato, 7 vittorie e 5 pareggi). A settembre aveva conseguito a Coverciano la licenza di allenatore UEFA Pro necessaria per la partecipazione a manifestazioni come la Champions League o l’Europa League. Al di là dei numeri, ciò che sta impressionando in Francia sono le prestazioni della squadra allenata da: il Nizza non ha campioni di spicco internazionale ma gioca bene a calcio e soprattutto subisce pochi gol, solamente 4 nei primi mesi della nuova stagione.è solo uno dei profili monitorati dalla ...