Francesca Scorsese racconta cosa significa dirigere il suo famoso padre sul proprio account TikTok virale

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 16 novembre 2023) Martin, quello di Quei bravi ragazzi, Toro scatenato, The Departed - Il bene e il male, Killers of the Flower Moon e chi più ne ha più ne metta, viene considerato il più grande regista vivente, ma ci sarà mai qualcuno che è riuscito aquesto leggendario artista? Sì, e si tratta di sua figlia, 23 anni e a tutti gli effetti regista. Quest'anno, il suo cortometraggio Fish Out of Water, incentrato sulla storia di una ragazza madre che recupera il rapporto con il, è stato proiettato a Cannes, oltre che al Tribeca Film Festival. Illì non compare, invece, è presente in modo preponderante sul suo, dove i loro video insieme diventano regolarmente virali. La migliore espressione di questa forma ...