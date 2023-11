Foti sblocca un ricordo a Landini e sinistra | “Nel 2017 anche Delrio usò la precettazione”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 novembre 2023) Non ci sono né “divisioni”, né “congiure”, né “giochi di palazzo”, ma solo il rispetto della legge. All’indomani delladei lavoratori dei trasporti, che poi ha portato Cgil e Uil a ridurre lo sciopero di venerdì a 4 ore, è il capogruppo alla Camera di FdI, Tommaso, a chiarire che la decisione assunta da Matteo Salvini, che per altro ha un precedente firmato dall’allora ministro Pd Graziano, non ha affatto provocato quello scontro con Giorgia Meloni raccontato da alcuni giornali e rilanciato ancora oggi. “A me pare che i retroscena siano diventati ormai una nota stonata della giornata politica”, ha commentato, ricordando che “c’è una legge che disciplina quelle che sono le modalità attraverso le quali si sviluppa il diritto di sciopero per quanto riguarda i servizi pubblici essenziali e ...