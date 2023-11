Formia Torna per il secondo anno il concorso a premi del Comune “Natale in Vetrina”

(Di giovedì 16 novembre 2023)ildeldiin”. Per ilconsecutivo l’amministrazione del Sindaco Gianluca Taddeoerà le tre vetrine più belle allestite dai commercianti di. “Confidiamo in una grande partecipazione aldopo aver semplificato le procedure di adesione e di voto” – dichiara l’assessore alle attività L'articolo Temporeale Quotidiano.

Formia / Lutto in diocesi - Don Vittorio Valerio è tornato alla Casa del Padre

Formia - tornano gli incontri gratuiti per il Ben-essere psicologico

... il Vadoin campo oggi pomeriggio per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D per ...Casarano - Fidelis Andria (Iurino di Venosa) vs Gara 14 Paganese/ Cavese - Rotonda (Scarpati di) ...

Rapina l'ex compagna ma nonostante il divieto di avvicinarsi torna ... News-24.it

Formia / “Giornate Ecologiche”, nuovo appuntamento a Sant’Eramo in Colle Temporeale Quotidiano

A Gianola presso i locali de Parco De Curtis, ci sarà la distribuzione del kit di sacchi e mastelli.Evade dai domiciliari a Scauri: torna in carcere. Proseguono con incisività i servizi di controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia CC di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in ...