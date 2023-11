Formia | alcol e depressione | donna tenta il suicidio | salvata in extremis dai carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 novembre 2023) Un genitore ha chiesto aiuto aitelefonando alla Centrale Operativa di. L’uomo si è trovato in difficoltà nel gestire la propria figlia convivente. La ragazza era in preda ad uno stato depressivo ed era alterata dall’abuso di sostanzeiche. I militari si sono prontamente recati sul posto e hanno scongiurato l’intento suicida della stessa. E’ successo nella giornata di ieri, mercoledì 15 novembre 2023., arrestato noto commerciante con il vizio dello spaccio: denunciati moglie e figliin preda al panicodi suicidarsi dal balcone di casa In particolare i militari, giunti prontamente presso l’abitazione dell’uomo richiedente, constatavano che sua figlia fosse in evidente stato confusionale e decisa a lanciarsi dal balcone ...