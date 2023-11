Fondazione ITS TE LA Parte il primo corso Agri-Food Tech 4 0

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 16 novembre 2023) Taglio del nastro per ITS TE.LA. Alla presenza di Vincenzo De Luca Con il taglio del nastro della sede didattica di Via Fatigati 10, alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca,l’attività dellaITS TE.LA., ilIstituto Tecnologico Superiore per l’Agroalimentare in Campania, con sede a Salerno. La cerimonia inaugurale, presso la sede legale dellain Via Madonna di Fatima 194, ha visto lacipazione dei 25 allievi del4.0, dei Soci della, di esponenti di Istituzioni ed Enti di riferimento del territorio regionale. Nel suo intervento di apertura, il Presidente di Confindustria Salerno, Antonio Ferraioli, ha ...