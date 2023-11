Florio | alla scoperta dei luoghi di una famiglia che segnò un’epoca

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Laha riacquistato la gloria di un tempo grazie ai romanzi di Stefania Auci che ripercorrono la storia della prestigiosa e illustresiciliana ora protagonista di una serie Disney+. Una storia che ci ha aiutato a riscoprire moltibellissimi di Palermo come Villa Igea. la tonnara dell’Aranella e non solo.che ci riportano con la memoria allo splendore siciliano del periodo che va dseconda metà dell’800? ai primi del 900?, da via dei MaterassaiPalazzina dei Quattro Pizzi La Palazzina dei Quattro Pizzi, fonte stefanodamico.it“Cannella, pepe, cumino, anice, coriandolo, zafferano, sommacco, cassia. No, non servono solo per cucinare le spezie. Sono farmaci, sono cosmetici, sono veleni, sono ...