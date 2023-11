Florenzi indagato | torna l' incubo scommesse

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il nome di Alessandronell'elenco degli iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Torino - che non ha smentito né confermato la notizia - piomba come un fulmine a ciel quasi sereno sul calcio italiano. E' passato quasi un mese dalla prima ondata dello scandalo delleillegali e l'assenza di novità sembrava aver convinto tanti che lo tsunami annunciato fosse, nella migliore delle ipotesi, solo un'onda di poco conto. Ora, invece,il timore di un contagio a catena che rischia di contaminare tutto il sistema.non faceva parte della lista di Fabrizio Corona, la fonte che ha reso inizialmente pubblica l'inchiesta della procura torinese ricevendo qualche conferma e un paio (almeno) di querele per diffamazione. Gli investigatori non forniscono dettagli, ma il fatto che il suo nome ...